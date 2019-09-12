Беглов осмотрел стройки двух новых школ Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов осмотрел стройки двух школ в Невском районе города, каждая из них примет по 825 учеников.

Первый объект – на Нерчинской улице – готов на 60%, передает 78.ru. Глава города потребовал поскорее закрыть контур здания, пока не стало дождливее и конструкции не отсырели. Осматривая уличную территорию, Беглов поручил оборудовать все детские площадки с учетом учащихся с ограниченными возможностями.

Другая школа – на Дальневосточном проспекте – готова на 40%. Ее строит тот же подрядчик – ООО «Тепломех». Здесь Беглов также потребовал как можно быстрее закрыть контур здания и внимательно следить за соблюдением сроков.

Кроме будущих образовательных учреждений градоначальник осмотрел пару расположенных поблизости пешеходных переходов. Возле дома №10 по Дальневосточному проспекту светофоры могут появиться уже в мае – такие сроки называет местная администрация.

На участке также установят современные остановочные павильоны – такое поручение на месте дал губернатор. А вот возле ЖК «Ладожский парк» пока сделали нерегулируемый пешеходный переход – нанесли необходимую разметку и неровности. И там светофоры появятся уже в будущем году.