Кудрин предсказал влияние нацпроектов на рост ВВП России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что выполнение нацпроектов добавит к росту ВВП не больше 0,6 процентных пункта.

«По оценке разных институтов, исполнение нацпроектов добавляет к экономическому росту от 0,1 до 0,6 п. п. к ВВП», – сказал Кудрин, передает ТАСС.

Он добавил, что рост ВВП в 2019 году не превысит 1%.

«Темпы роста [экономики], я думаю, максимум будут около 1% [в 2019 году] – меньше, чем официальный прогноз. На следующий год Министерство экономического развития предлагает 1,7%. Наш прогноз: думаю, что следующий год – от 1% до 1,3%», – отметил глава Счетной палаты.

Ранее сообщалось, что чистый госдолг России опустился ниже нуля впервые после санкций 2014 года.