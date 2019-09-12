Саудовская принцесса осуждена во Франции за избиение сантехника

Суд в Париже приговорил сестру наследного принца Саудовской Аравии Хассу бинт Сальман к 10 месяцам условного тюремного срока и штрафу в 10 тыс. евро. Принцессу признали соучастницей в деле о насильственном временном лишении свободы французского гражданина.

Условный срок и штраф в 5 тыс. получил также охранник принцессы, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в 2016 году в доме принцессы в Париже. Рабочий, обслуживавший резиденцию, был вызван в апартаменты женщины, где сломалась раковина. Мужчина сделал фото сантехники на телефон, как принято во Франции. Однако принцессе показалось, что тот фотографирует ее. Фото Хассу бинт Сальман ни разу не публиковались в СМИ.

Принцесса вызвала охранников и заставила его избивать и запугивать сантехника. Следствие установило, что над мужчиной издевались в течение четверти часа по указанию принцессы. В ходе следствия выяснилось, что мужчина получил множественные удары.

В декабре 2017 года Французский суд выдал ордер на ее арест.