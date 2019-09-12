Крымский астроном открыл первую межзвездную комету

Астроном из Крыма Геннадий Борисов открыл первую межзвездную комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы, сообщил Международный астрономический союз.

Новой комете официально присвоили название C/2019 Q4 (Borisov). Впервые она была замечена астрономом еще 30 августа, передает РИА «Новости».

Отмечается, что комета прилетала из-за пределов Солнечной системы. Наблюдения Борисова и других астрономов указывают на ее межзвездное происхождение.

Первым межзвездным объектом, который удалось обнаружить с Земли в 2017 году, стал астероид 1I/Оумуамуа, когда он пролетал через Солнечную систему. При этом межзвездные кометы ранее не попадали под наблюдение астрономов.

Ранее ученые заявили, что межзвездный астероид Оумуамуа может являться частью инопланетной исследовательской миссии, так как очень схож со световым зондом.