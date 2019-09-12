Верховный суд отменил все решения о продлении ареста Хорошавина

Президиум Верховного суда отменил судебные решения о продлении ареста экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина с 2015 года по 2018 год, сообщил его адвокат.

Отменены все решения об аресте, начиная с предварительного следствия и до приговора, передает ТАСС.

Адвокат пояснил, что решение Верховного суда укрепит позиции защиты при апелляции.

На нынешнем положении Хорошавина, в отношении которого приговор уже вступил в силу, решение Верховного суда не скажется, передает РИА «Новости».

Напомним, Хорошавин осужден за взяточничество. Его признали виновным и приговорили к 13 годам. В июне Хорошавина этапировали в колонию строгого режима.

Весной суд Сахалинской области отказался менять приговор Хорошавину. Бывший глава региона решил подать жалобу в кассационную инстанцию.

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