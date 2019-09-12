Теща и первая жена рассказали о «шпионе» Смоленкове

СМИ побеседовали с тещей Олега Смоленкова, которого называют американским шпионом, и его первой женой.

Теща Смоленкова работает в поликлинике. 11 сентября она взяла больничный, собрается уволиться, пишет «Московский комсомолец».

После «исчезновения» ее дочери, зятя и внуков женщина на допросе рассказала, что была с ними в Черногории, но вернулась раньше – Смоленков решил «задержаться в отпуске» и просил «присмотреть за матерью, оплатить сиделку».

Она сообщила, что Смоленковы звонили ей менее года назад, зять при этом общался со своей матерью вскоре после бегства за границу.

Теща Смоленкова рассказала, что ей известно об увольнении зятя из администрации президента. В целом отношения у них были «бытовые», о работе он не рассказывал. Женщина сообщила также о конфликтах «на бытовом фоне» с дочерью, у которой «сложный характер».

Также издание рассказало о первой жене Смоленкова Регине, которая сейчас живет с новым супругом во Франции.

Смоленков познакомился с ней в университете Мориса Тореза, она была его преподавателем английского (при этом Смоленков на год старше первой супруги). После свадьбы жили вместе с родителями Регины (мать работала врачом-лаборантом, а отец – в НИИ судостроительного профиля) «в двушке на 60 «квадратах».

После института супруги жили при дипмиссии в Вашингтоне, где Смоленков отвечал за закупки и поставки продовольствия, а его жена работала переводчиком.

Первая жена Смоленкова рассказала, что тот тесно общался с посольским работником Алексеем Шилиным. Алексей – брат-близнец Александра Шилина, который в мае 2017 года жестоко убил женщину и ее малолетнюю дочь.

Расстался Смоленков с первой женой в 2009 году без скандала. Росдвенники считают, что пара разошлась из-за отсутствия детей.

В Кремле подтвердили, что называемый СМИ «американским шпионом» Олег Смоленков несколько лет назад был сотрудником администрации, но был уволен внутренним распоряжением, а информация о его доступе к данным спецслужб была опровергнута.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о «шпионской истории» вокруг Смоленкова.