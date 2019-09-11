Парк «Зарядье» возглавит экс-ведущий «Музобоза»

Бывший ведущий «Музобоза» и экс-замминистра культуры Иван Демидов станет главой столичного парка «Зарядье», сообщили СМИ со ссылкой на источники.

Демидов сменит Павла Трехлеба, который возглавит парк Горького. Об этом сообщил источник, близкий к московской мэрии, информацию подтвердили два близких к департаменту культуры Москвы источника, сообщает РБК.

Трехлеб на посту директора парка Горького сменит руководителя «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева.

Перестановки планируется провести в течение ближайшего месяца.

56-летний Иван Демидов сейчас является председателем президиума Фонда развития современного искусства, членом Общественного совета при Минкультуры, членом Академии российского телевидения. Он стал известен как режиссер и ведущий программы «Музыкальный обоз» («Музобоз», транслировали «Первый канал», 2х2, ТВ-6). В 1990-е был на руководящих постах на ТВ-6 и в Московской независимой вещательной корпорации.

В 2000-е Демидов ушел из музыкальной журналистики, вел православные программы, стал одним из создателей канала «Спас». В 2009 году стал руководителем департамента гуманитарной политики и общественных связей в управлении внутренней политики президента.

В 2012–2013 годы стал замминистра культуры.