Ученые назвали причину набора веса с возрастом

Ученые из Каролинского института в Швеции и Лионского университета во Франции 13 лет вели наблюдения за 54 мужчинами и женщинами и выяснили, что с возрастом в организме замедляется скорость выведения липидов, из-за чего человек набирает вес.

Исследователи наблюдали, как в организмах испытуемых происходит липидный обмен в жировой ткани. Вопрос о том, является ли этот процесс постоянным на протяжении всей жизни, до сих пор оставался без ответа, сообщает «Российская газета» со ссылкой на журнал Nature Medicine.

Липиды – это обширная группа органических соединений, в которую входят жиры и жироподобные вещества. Ученые установили, что у всех людей, участвовавших в эксперименте, независимо от того, набрали они вес или похудели, было отмечено снижение липидного обмена в жировой ткани. У них снизилась скорость, с которой липиды удаляются из жировой ткани. Однако компенсировать снижение скорости возможно при употреблении в пищу меньшего количества калорий. Также повысить скорость оборота липидов в жировой ткани поможет спорт.

Кроме того, специалисты наблюдали за 41 женщиной, которые перенесли бариатрическую операцию. У них скорость липидного обмена возросла, и их вес не менялся на протяжении четырех-семи лет после операции.

«Полученные результаты впервые указывают на то, что процессы, происходящие в нашей жировой ткани, регулируют изменение массы тела в процессе старения таким способом, который не зависит от других факторов. Наше открытие поможет создать новые способы лечения ожирения», – рассказал соавтор исследования Питер Арнер.

Ранее ученые назвали способ, который поможет избавиться от жира на животе.