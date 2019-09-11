Большинство россиян оказались довольны своей работой

Около 80% россиян удовлетворены своей работой, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Автора опроса предложили россиянам ответить на вопрос, удовлетворены ли они в целом своей нынешней работой. При этом 40% опрошенных ответили «вполне удовлетворен», еще 39% – «скорее, удовлетворен», при этом лишь 16% «скорее, не удовлетворены» и 5% «совершенно не удовлетворены», передает РИА «Новости».

Согласно опросу, в среднем россияне работают 49 часов в неделю, но медианное значение количества рабочих часов респондентов составило 41 час.

По данным исследования, 45% респондентов заявили, что у них преимущественно сидячая работа, а каждый десятый отметил, что его работа «в равной мере и сидячая, и физическая» (8%).



86% респондентов отметили возможность сделать перерыв на обед, 83% выделили хорошие или нейтральные отношения в коллективе, с руководством, а 70% работающих респондентов рассказали о возможности сделать паузу, отвлечься во время рабочего дня.

Большинство опрошенных (70%) работают в организации, в офисе или в цеху, а 26% работают на улице, в разъездах или удаленно, следует из опроса ВЦИОМ.



Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 9 сентября среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, в августе ВЦИОМ выяснил, что около 80% россиян не боятся, что людей на рабочих местах заменят роботы. При этом 47% считают такую перспективу реальной.