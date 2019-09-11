В России предложили ужесточить наказание за ДТП с детьми

Кабмин поручил Минюсту и МВД до апреля 2020 года проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения ПДД в случае, если в машине находятся несовершеннолетние.

«Минюсту России, МВД России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями проработать вопрос внесения изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части отнесения к обстоятельствам, отягчающим административную ответственность, совершение административного правонарушения с находящимися в салоне транспортного средства несовершеннолетними», – передает РИА «Новости» текст поручения кабмина.

Срок исполнения – 31 марта 2020 года.

Напомним, в конце августа глава ГИБДД Михаил Черников предложил законодательно запретить перевозить детей на высокой скорости. Также Черников предложил ввести в школьную программу в рамках предмета «технология» модуль «автодело».

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