Глава офиса Зеленского надел наручники на французском курорте

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан опубликовал в Сети фотографию, на которой позирует в наручниках на французском курорте Сен-Тропе.

На фото, размещенном в Facebook Богдана, украинский чиновник запечатлен смеющимся. При этом жандарм выворачивает ему руку, на которую надеты наручники, а к затылку Богдана приставлен пистолет.

Как пояснил сам Богдан, вместе с ними в Сен-Тропе находились министр внутренних дел Арсен Аваков, изучавший «оперативную обстановку», и руководитель СБУ Иван Баканов.

Напомним, 4 сентября Богдан спародировал бывшего главу украинского государства, нынешнего депутата Верховной рады Петра Порошенко во время его выступления в парламенте.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД