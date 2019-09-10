МИД ответил сомневающемуся в нарушениях ВСУ в Донбассе интернет-порталу

Российский МИД ответил интернет-изданию, которое усомнилось в данных о нарушениях режима прекращения огня украинскими силовиками в Донбассе. Данные опубликовала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Как указал МИД в Facebook, интернет-портал The Insider утверждает, что опубликованные статистические данные за 31 июля – 18 августа, подготовленные по докладам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, якобы являются недостоверными. Так, издание назвало «абсурдной» информацию об 1 тыс. 887 случаях нарушения режима прекращения огня и 499 актах открытия огня.

Российское внешнеполитическое ведомство пояснило, что СММ ОБСЕ, указывая число нарушений, учитывает «каждый выстрел». При этом «факты открытия огня» считают без учета «количества выстрелов/очередей/залпов».

Министерство подтвердило, что информация, предоставленная Захаровой, «является выверенной и основанной на докладах» миссии ОБСЕ. Большая часть этих докладов находится в свободном доступе.

Отмечается, что Москва уже не раз предлагала миссии обобщить «данные еще и о жертвах среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры».

«Так что фейк – это обвинение в адрес самого The Insider. Учите матчасть», – говорится в сообщении.

Напомним, в ДНР заявили о блокировке Киевом плана по разведению сил в Донбассе. 1 сентября под обстрел ВСУ в Донбассе попали представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представители СЦКК от ДНР.

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