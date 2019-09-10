Сенатор объяснил, как отставка Болтона связана с отношениями между Россией и США

Болтон с первых же дней после назначения советником повел собственную игру и фактически сам принимал решения, о которых Трамп узнавал потом из газет, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Игорь Морозов, комментируя причины отставки советника президента США по национальной безопасности.

«Мне представляется, что задача советника по национальной безопасности президента заключается в том, чтобы давать профессиональные консультации, рекомендации для принятий решений. Однако Джон Болтон с первых дней повел собственную политику и фактически постепенно превратился в человека, принимающего собственные решения или, по крайней мере, в ньюсмейкера, который обозначал политическую линию, о которой даже сам Трамп порой узнавал из прессы», – пояснил член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов.

Будучи непримиримым ястребом, Болтон начал объединять вокруг себя представителей «партии войны» из Белого дома и Пентагона, и фактически превратился в центр влияния, в силу, с которой Трамп вынужден был вступить в противостояние, полагает Морозов.

«Мне представляется, Трампу надоело в своей администрации иметь человека, который не только не выполняет его указания, но еще и создает жесткие конфликты, например, на Ближнем Востоке, в области вооружений, а главное – в отношениях с Россией. Вероятно, это и был главный узел противоречий, который и привел Трампа к такому решению», – сказал Морозов газете ВЗГЛЯД.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп во вторник уволил своего советника по национальной безопасности.

«Я сообщил Джону Болтону, что Белый дом более не нуждается в его услугах. Я категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие в администрации, и поэтому попросил Джона об отставке, он дал ее мне утром. Я очень благодарен Джону за его службу. На следующей неделе я назову нового советника по национальной безопасности», – написал Трамп в своем Twitter.

Джон Болтон был советником с апреля прошлого года, до этого он занимал должности постпреда США при ООН, заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями. Ранее СМИ сообщали, что Трамп старается не подпускать своего советника к политике по Афганистану. Напомним, в конце августа Болтон посещал Минск и Киев.

Зампред того же комитета Андрей Климов не считает, что Болтон вступал в прямой конфликт с собственным руководителем.

«Все-таки президент США и один из его помощников – это разные величины. Вряд ли Болтон вступал с ним в открытый спор. У ведь него не было личного ресурса для командования. Но, видимо, он часто забегал вперед президента со своими заявлениями, он публично трактовал указания президента так, что Трамп оказывался в невыигрышным для себя положении», – считает сенатор.

«При этом Болтон был упертым ястребом, а Трамп – более гибкий политик, и ответственности на нем больше. Мне кажется, Трамп вообще не стремится бороться с Россией или с кем бы то ни было еще. Скорее, он хотел бы выстраивать политику, которая позволит ему переизбраться. А Болтон как был заточен на русофобию, на такой почти солдафонский курс, и так ему и следовал».

Климов полагает, что на этом с политической карьерой Болтона покончено. «Он может какое-то время походить обиженным. В лучшем случае для Трампа, он уйдет в некий политический «аутсайт», а в худшем – примкнет к одной из антитрамповских групп. Но, скорее всего, на этом с его карьерой все», – предположил российский сенатор.