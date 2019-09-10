Экс-спикера Рады допросили по делу о «сенсорной кнопке»

Бывший председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий допрошен сотрудниками Государственного бюро расследований Украины по делу о тестировании «сенсорной кнопки» системы для голосования «Рада-3» в украинском парламенте.

«Сейчас, оказывается, они ведут уголовное производство, законно ли проводилось тестирование, проверка функционирования», – цитирует RT слова Парубия в эфире телеканала «Наш».

Экс-председатель Рады заявил, что «это политическое действие, которое в то время было направлено на то, чтобы показать, кто хозяин, чтобы не позволить провести тестирование сенсорной кнопки». Допрос длился около часа.

В конце августа сотрудники правоохранительных органов блокировали центр управления системой для голосования «Рада-3». Парубий, на тот момент занимавший пост спикера Рады, заявил, что действия правоохранителей – грубое вмешательство в работу парламента. По его словам, сотрудники правоохранительных органов препятствовали установке сенсорной кнопки для голосования в Раде.

Позже в отношении Парубия было открыто уголовное производство по факту возможного препятствования осуществлению избирательного права.