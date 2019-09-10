В единый день голосования на горячую линию Общественной палаты поступило 235 сообщений

Около 235 сообщений поступило на горячую линию Общественной палаты (ОП) России во время единого дня голосования 8 сентября, сообщил президент Центра прикладных исследований и программ, заместитель секретаря ОП Александр Точенов.

«В большинстве своем эти сигналы не подтвердились. В первую очередь это были звонки из Москвы и Санкт-Петербурга», – сказал Точенов на круглом столе, посвященном подведению итогов общественного наблюдения за выборами в единый день голосования 8 сентября, сообщает РАПСИ.

Он отметил, что в каждом регионе на базе общественных палат либо на базе уполномоченных по правам человека были созданы общественные штабы, в которых работали мобильные рабочие группы. Составы этих групп выезжали по звонкам, по сигналам либо по видеонаблюдению, и таких выездов было более 1 тыс.

Как напомнил заместитель секретаря ОП, для работы на выборах в единый день голосования было направлено порядка 39 тыс. общественных наблюдателей. Точенов уточнил, что серьезных нарушений, которые могли повлиять на волеизъявление граждан, выявлено не было.

Руководитель исполнительного комитета общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова на круглом столе заявила, что выборы губернатора Санкт-Петербурга в единый день голосования 8 сентября прошли в условиях конкурентности и открытости избирательных процедур.

«Наши выводы таковы, что избирательная кампания по выборам губернатора Санкт-Петербурга прошла в условиях конкурентности и открытости избирательных процедур. И мы не перестаем об этом говорить, потому что это действительно так», – сказала Булгакова.

Эксперт добавила, что проект «Независимый общественный мониторинг» позволил обеспечить наблюдателей универсальными техническими инструментами, которые позволили оперативно и объективно следить за нарушениями и доводить информацию до ситуационных центров.

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), член Научно-экспертного совета при ЦИК России Александр Брод заметил, что избирательная система Санкт-Петербурга нуждается в реформировании.

«Стартовая кампания ознаменовалась рядом проблемных ситуаций, связанных с избирательными комиссиями муниципальных образований, что вызывало повышенное внимание ЦИК, городской избирательной комиссии, и в результате все пришли к выводу о том, что избирательная система Северной столицы архаична, нуждается в реформировании. Это [находится] в ближайших планах, после рассмотрения всех обращений, жалоб, подведения окончательных итогов», – сказал он.

Как отметил член СПЧ, для полного понимания избирательных процессов единого дня голосования в Санкт-Петербурге необходимо различать выборы в муниципальных округах, которые вызвали наибольшее число вопросов, и выборы главы субъекта, которые зарубежными экспертами признаны чистыми и конкурентными.

«О том, что выборы в Санкт-Петербурге были конкурентными, говорит статистика: на выборах губернатора выдвинулось 28 кандидатов (это в четыре раза больше, чем в 2014 году). На муниципальных выборах выдвинулось 7018 кандидатов, 77% из них зарегистрировалось», – пояснил Брод.

По словам члена СПЧ, выборы в Санкт-Петербурге «всегда проходят очень бурно».

«Эти выборы прошли на хорошем уровне», – заключил он.

В единый день голосования в России открылось более 48 тыс. избирательных участков. Граждане избирали 16 губернаторов, четырех депутатов Госдумы, депутатов 13 региональных заксобраний. В органы местного самоуправления избирались пять тысяч глав и депутатов.