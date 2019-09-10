Третий спутник «Глонасс-М» отправили на внеплановое техобслуживание

Три космических аппарата российской навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС не работают по целевому назначению, рассказали в центре координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаша (головной научный институт Роскосмоса).

В институте сообщили, что спутник «Глонасс-М» № 731 10 сентября был выведен на техническое обслуживание, о котором ранее не сообщалось. Этот спутник был запущен в марте 2010 года и уже отработал гарантийный ресурс в семь лет, передает РИА «Новости».

Сообщается также, что у спутника № 731 превышена погрешность псевдодальности.

Напомним, 26 августа в ЦНИИмаш рассказали, что спутник «Глонасс-М» под номером 742, запущенный на орбиту в 2011 году, направлен на техническое обслуживание.

Ранее в августе сообщалось, что у 13 из 23 работающих спутников ГЛОНАСС уже закончился гарантийный срок.

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