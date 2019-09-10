В Москве началась проверка сообщений в Сети о продаже ребенка

ГСУ СК по Москве начал проверку по факту распространения предложения о продаже ребенка в группе «Реклама онлайн» в одном из мессенджеров.

«По предварительным данным, 13 августа жителю столицы в группе «Реклама онлайн» одного из мобильных приложений с абонентского номера пришло пять сообщений с предложением продажи человека, к которым была приложена фотография несовершеннолетнего. Организована доследственная проверка по факту распространения через мессенджер объявлений о продаже человека», – говорится на сайте ведомства.

Следователи вместе с полицейскими устанавливают обстоятельства инцидента, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В марте суд в Москве арестовал местную жительницу, которая за 1 млн рублей продала свою новорожденную дочь в интернете.