На выборах губернатора Курганской области победил Шумков

Избирательная комиссия Курганской области признала выборы состоявшимися, по итогам голосования губернатором избран врио главы области Вадим Шумков.

«Подводя итог работы, председатель избирательной комиссии Курганской области Валерий Самокрутов подчеркнул, что по итогам голосования 8 сентября 2019 года большинством голосов жителей Зауралья, пришедших на избирательные участки, губернатором Курганской области избран Шумков Вадим Михайлович, набравший 80,86%. Выборы признаны действительными и состоявшимися», – сказано в сообщении пресс-службы облизбиркома, передает ТАСС.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. Состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня.

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