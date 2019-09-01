Зеленский пристыдил Богдана за поездку в Сен-Тропе

Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан не должен был на День независимости страны уезжать в Сен-Тропе, заявил глава украинского государства Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, он «позвонил» Богдану и сказал, что тот «не прав в этой ситуации» и не должен был «на День независимости в Сен-Тропе гулять», поскольку является «одним из реальных, мощных людей во власти».

Зеленский пояснил, что закон Богдан «не нарушал», но «не все мерится законом», передает РИА «Новости» со ссылкой на «1+1».

Президент Украины отметил, что Богдан «специально на День независимости в Сен-Тропе не ехал», а взял отпуск за несколько дней до этой даты.

Напомним, Богдан заявил, что свободное от работы время проводит, где хочет: «Хочу – на свадьбу в Сен Тропе, хочу – на фронт в Пески».

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