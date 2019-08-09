Москва пообещала отслеживать действия США после выхода из ДРСМД

Россия будет отслеживать действия США по разработке и размещению ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова напомнила, что соответствующее поручение 5 августа дал президент Владимир Путин.

Она подчеркнула, что в случае подобных действий США Россия примет исчерпывающие ответные меры по обеспечению собственной безопасности, передает РИА «Новости».

Захарова добавила, что глава российского государства заявил об одностороннем обязательстве не размещать ракеты, которые были предметом договора, в тех регионах и до тех пор, пока там не появятся вооружения американского производства.

Она призвала Вашингтон проявить ответственность и присоединиться к этому мораторию. По словам Захаровой, это добавило бы предсказуемости в политических делах.

2 августа ДРСМД прекратил свое существование из-за одностороннего выхода Вашингтона из договора.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон использовал для этого надуманный предлог, а также пообещал зеркально отвечать на разработку американцами ракет.

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