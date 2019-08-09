Задержаны еще двое участников беспорядков в Москве 27 июля

Следствие задержало еще двух фигурантов уголовных дел о массовых беспорядках в Москве и применения насилия в отношении правоохранителей в ходе несанкционированной акции 27 июля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Задержаны Айдар Губайдулин 1993 года рождения и Данила Беглец 1992 года рождения, говорится в сообщении на сайте СКР.

Губайдулину уже предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212 УК РФ. Беглец ранее был объявлен в розыск, теперь он доставлен в СКР.

Следствие намерено просить суд арестовать подозреваемых.

Всего среди задержанных числится 12 фигурантов. «Продолжаются мероприятия по установлению всех соучастников преступной деятельности», – сообщили в СКР.

В пятницу вечером правоохранители провели обыск в квартире Айдара Губайдулина. По словам его адвоката, Губайдулин, который работает в Москве инженером, был задержан прошлой ночью и доставлен на допрос в СК. Следствие считает, что он принимал активное участие в массовых беспорядках, сообщает «Интерфакс». Ранее в СМИ появилась информация, что во время массовых беспорядков в Москве молодой человек мог бросить в полицейского бутылку и доставал газовый баллончик. В то же время сам Губайдулин вину не признает.

Напомним, провокационные действия радикальной оппозиции привели к беспорядкам в Москве 27 июля. Участники незаконной акции прорвали оцепление, перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ. Было возбуждено несколько уголовных дел.