Сравнившую себя с Нурмагомедовым чемпионку PFL высмеяли в Сети

Боец Professional Fighters League (PFL) Кайла Харрисон заявила, что является более совершенным бойцом, чем чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC), россиянин Хабиб Нурмагомедов.

В интервью на YouTube-канале ESPN MMA Харрисон назвала себя женской версией Нурмагомедова.

«Хабиб – великолепный борец, раньше он тоже занимался дзюдо. Но, мне кажется, что в мире еще не было такого атлета как я. Мои удушающие приемы все же получше, чем у Хабиба», –заявила она.

В Twitter-аккаунте промоушена Professional Fighters League (PFL) был опубликован отрывок интервью с Харрисон. Пользователи соцсети высмеяли спортсменку за ее заявление.

«Смешно сравнивать себя с Хабибом. Он никогда не проигрывал ни раунда», – написал один из них.

«Она сравнивает свои пять побед с победами Хабиба? Это несерьезно», – ответил другой.

29-летняя дзюдоистка является двукратной олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира 2010 года. Сейчас Харрисон выступает в ММА в промоушене PFL.