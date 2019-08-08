В Белоруссии произошло ДТП с комплексом С-300

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 «Фаворит» съехал в кювет под белорусским Полоцком, сообщил представитель министерства обороны Белоруссии Наталья Гаврусик.

По данным БелТА, «небольшое дорожно-транспортное происшествие» с участием С-300 произошло, «когда военная колонна двигалась в пункт постоянной дислокации», передает ТАСС.

«Комплекс без боекомплекта в составе колонны двигался со скоростью 30 км/ ч. Водитель не справился с управлением», – сообщили в министерстве обороны Белоруссии, отметив, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Белоруссии не исключали возможности покупки у России комплексов С-400.

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