В Москве зафиксирован резкий рост аварийности с такси

С начала года в Москве на 15% в годовом измерении возросло число дорожно-транспортных происшествий в такси, сообщил городского департамента транспорта, заместитель мэра Максим Ликсутов.

По его словам, негативная динамика может быть связана с тем, что таксисты получают много заказов и перерабатывают, передает «Интерфакс».

Ликсутов высказался за то, что агрегаторы, которые регулируют стоимость поездок, должны гарантировать водителю определенный уровень дохода.

Ранее начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников заявлял, что ГИБДД разрабатывает законодательство и программное обеспечение, позволяющее персонифицировать водителей такси и каршеринга.