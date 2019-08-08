Польский суд арестовал задержанных в Кракове выходцев из Чечни

Россияне, которых задержали в Кракове из-за драки с местными футбольными хулиганами, арестованы, сообщают СМИ.

Арестованы 24 из 26 человек. Двое оставшихся не были арестованы по семейным и медицинским причинам, передает РИА «Новости».

Задержанным предъявлены несколько обвинений: участие в ОПГ, торговля наркотиками и незаконное владение оружием, а также попытка избиения.

Никто из этих людей, кроме одного человека, не признал себя виновным, передает ТАСС.

Младшему из задержанных 19 лет. Большинство – выходцы из Чечни и Армении, но есть также уроженцы Польши и уроженцы Чечни с польским гражданством. Часть из задержанных находится в стране незаконно.

Напомним, СМИ сообщали, что конфликт произошел из-за торговли на рынках. RMF FM сообщает, что по одной из версий, делили нелегальный рынок сигарет.