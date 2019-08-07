Дачу руководителей СССР в Крыму продали за более чем 1 млрд рублей

В Крыму был продан пансионат «Глициния» – бывшие госдачи № 1 и № 2 руководителей СССР в поселке Нижняя Ореанда.

«Продана за один миллиард двести тысяч рублей. Юридическое лицо – россияне», – рассказала министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина, сообщает «Рен ТВ».

По ее словам, сделка была заключена около месяца назад, средства от продажи пансионата будут направлены в бюджет Крыма.

На госдаче с 1956 по 1989 год отдыхали руководители СССР, в том числе генеральные секретари КПСС Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Юрий Андропов и Михаил Горбачев. В 1974 году в «Глицинии» прошли переговоры между Брежневым и президентом США Ричардом Никсоном.

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