Россиянка подожгла ведущую розыск ее пропавшей дочери полицейскую

На Ставрополье местная жительница подожгла инспектора ПДН, которая занималась розыском пропавшей дочери нападавшей, об этом сообщает СУ СК по Ставропольскому краю.

«По данным следствия, вечером 8 мая текущего года инспектор ПДН ОУУП и ПДН отдела МВД России по городу Невинномысску, проверяя факт безвестного исчезновения 7-летней девочки, прибыла по месту ее жительства. Мать ребенка, не желая давать пояснение инспектору, облила ее горючей жидкостью и подожгла», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Оперуполномоченные полиции подоспели на помощь к коллеге и смогли сразу же потушить пламя, инспектор ПДН не получила серьезных травм.

Пропавший ребенок был найден в тот же день, выяснилось, что девочка была в гостях у бабушки.

В отношении 31-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия к представителю власти».

«Следователь СКР допросил подозреваемую в нападении на полицейского, назначил ей комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу и провел ряд других следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается», – заключили в СК.

В мае 2019 года в Подмосковье задержали женщину, которая покусала и избила двух полицейских.