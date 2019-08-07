Ученые сообщили о возможном «заражении» Луны жизнью

Израильский зонд «Берешит» (Beresheet) мог после крушения на поверхности Луны заселить спутник, об этом сообщил частный фонд Arch Mission Foundation, организовавший миссию.

Зонд разбился при попытке «Берешита» опуститься на поверхность спутника, передает «Российская газета» со ссылкой на Phys.org. Причиной инцидента стал сбой в работе двигателя.

По словам ученых, во время крушения на поверхности Луны могли выжить тихоходки, которые живут на Земле в самых экстремальных условиях. Аппарат «Берешит» был снабжен капсулой с тихоходками.

«Наши выводы основаны на анализе траектории космического корабля и особенностях устройства, в котором хранились эти микроживотные. Мы считаем, что шансы на выживание для тихоходок чрезвычайно высоки», – пояснил соучредитель и председатель Arch Mission Foundation Нова Спивак.

Он добавил, что тихоходок выбрали для полета в космос намеренно, поскольку они являются наиболее подходящими претендентами на такое путешествие.

Размер тихоходок не превышает миллиметра, во время подготовки к полету их намеренно обезводили и погрузили в эпоксидную смолу, откуда они смогут вернуться к жизни спустя много лет.