Телеведущий посоветовал полным людям умирать ради сохранения бюджета

Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк заявил, что британские власти не должны помогать людям с лишним весом – по его мнению, им лучше умереть, чтобы сохранить деньги национальной службы здравоохранения.

Бюерк заявил, что ожирение не должно считаться заболеванием, так как он считает, что лишний вес – лишь следствие переедания, передает Sky News.

Отмечается, что на данный момент в Великобритании почти каждый третий взрослый и каждый пятый ребенок до 11 лет страдает от ожирения, и национальная служба здравоохранения тратит на их лечение порядка 6,1 млрд фунтов стерлингов в год .

Кроме того, если люди с лишним весом пойдут на «самоотверженную жертву» и умрут раньше, то Великобритания избежит перенаселения.

Бюерк добавил, что у каждого человека «есть свобода делать неправильный выбор» и что необязательно долголетие является главной целью в жизни.

Он указал, что полные люди «слабы, а не больны».

Ранее были названы главные пищевые привычки, которые приводят к ожирению.