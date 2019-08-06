Иосиф Пригожин рассказал, какой была Алла Вербер

Продюсер Иосиф Пригожин назвал fashion-директора ЦУМ и вице-президента ювелирной компании Mercury Аллу Вербер, которая скончалась во вторник, светлым человеком.

«Это печальная, плохая новость… Это трагедия для семьи, для людей, для друзей. Она была очень светлым человеком. Добрейшей души человек, отзывчивый, я с ней разговаривал два дня назад, поэтому для нас это шок», – передает его слова RT.

Пригожин отметил, что потерял друга.

«Это говорит о том, что жизнь конечна, вне зависимости от возраста. Нужно уважать друг друга и ценить эту жизнь во всех ее красках. Нам жалко, что мы потеряли такого друга», – добавил продюсер.

Вербер умерла в возрасте 61 года в Италии, где ее госпитализировали два дня назад.

По данным СМИ, она боролась с раком, о котором узнала накануне своего 50-летия.