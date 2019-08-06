Художники в США отреагировали карикатурами на серию массовых расстрелов

Американский карикатурист RightHandedLeftyArtist опубликовал рисунок, в котором высмеял вторую поправку к конституции США, дающей право американцам на ношение оружия.

На карикатуре, опубликованной в Instagram автора, ребенок разговаривает с мамой. Оба при этом в шлемах и бронежилетах.

«Мама, я не хочу носить все это в торговом центре», – говорит ребенок.

«Но, детка, мы не можем нарушать чье-либо право на Вторую поправку», – сказала она.

Рисунок на эту тему опубликовал также известный музыкант 50 Cent. На ней безоружные полицейские задерживают темнокожего человека, а рядом идет вооруженный белый американец.

Вторая поправка к Конституции США гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия. Она вступила в силу 15 декабря 1791 года. Вопрос об отмене этой поправки неоднократно поднимался, но закон на этот счет так и не был принят.

Ранее телеведущая Тина Канделаки отметила, что публичные высказывания за отмену второй поправки в конституцию США, действующей на протяжении последних 228 лет, уничтожат шансы на избрание любого американского политика.

За выходные в США произошли несколько случаев массовых расстрелов. В субботу вечером в торговом центре в техасском Эль-Пасо были убиты 20 человек, еще 26 пострадали. В воскресенье в Дейтоне в штате Огайо погибли девять человек, еще 16 пострадали. В этот же день около семи человек пострадали при стрельбе в парке Чикаго.