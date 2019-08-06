Путину рассказали об уловке российских спортсменов на Олимпиаде-2018

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал президенту страны Владимиру Путину, что на Олимпиаде в Южной Корее, где российские спортсмены выступали в нейтральном статусе, у каждого на внутренней стороне пиджака был пришит флаг и слова «Россия в моем сердце».

Видео с рассказом Третьяка опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Третьяк напомнил, что на зимней Олимпиаде-2018 россиянам запретили использовать герб и флаг.

«Но мы придумали выход – нашили каждому на внутреннюю сторону пиджака флаг и слова «Россия в моем сердце». Никто не догадался!» – сказал Третьяк.

Путин в ответ заметил, что «такие уловки» хорошо знакомы ему по «прежней работе».

Третьяк: На Олимпиаде в Корее нам запрещали герб и флаг, но мы придумали выход - нашили каждому на внутреннюю сторону пиджака флаг и «Россия в моем сердце». Никто не догадался!

Путин: Такие уловки мне хорошо знакомы по моей прежней работе pic.twitter.com/g5BHUEhyio — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 6, 2019

Встреча с Третьяком состоялась в образовательном центре «Сириус», где президент зашел на семинар для игроков и тренеров юношеских региональных хоккейных команд, проводившийся в рамках национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина», передает ТАСС.

Путин пожелал участникам семинара успехов, а те подарили ему хоккейную форму с логотипом программы «Красная машина» и сделали общее фото на память.

Напомним, российскую сборную лишили права выступать под своим флагом из-за допингового скандала. Однако уже на летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио сборную России официально пригласили.