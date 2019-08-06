В Госдуме отреагировали на слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек оценил заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что воссоединение полуострова с Россией стало следствием усиления конкуренции между великими державами.

По словам Бальбека, крымский референдум – это желание людей вернуться на родину, а не участие в чьих-то «конкурентных играх», передает RT.

Он указал, что «сколько бы ни интриговали США на международной арене, им не удастся убедить население полуострова в том, что желание вернуться в Россию было неискренним».

Бальбек отметил, что жители Крыма «уже не ассоциировали себя с Украиной после госпереворота, их не интересовал последние 30 лет путь в Европу, в НАТО и в другие «сладкие» места» – они «хотели домой, и в 2014 году эта возможность была предоставлена».

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что воссоединение России и Крыма стало следствием конкуренции великих держав.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.