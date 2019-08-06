В ГИБДД уточнили количество погибших в ДТП под Рязанью

ГИБДД России опровергает информацию о семи погибших в ДТП с участием микроавтобуса в Рязанской области – на данный момент известно о шести погибших и восьми пострадавших.

В ведомстве сообщили, что «в результате ДТП шесть человек погибли, из которых один ребенок (...), и восемь пострадали, среди которых тоже есть несовершеннолетний», передает ТАСС.

Ранее сообщалось о семи погибших в ДТП с участием микроавтобуса. Все они – граждане Таджикистана.