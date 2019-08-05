В Минобороны опровергли гибель военнослужащего на складе снарядов под Красноярском

Сведения о гибели военнослужащего в результате взрывов на артиллерийском складе в Красноярском крае не соответствует действительности, заявил источник в Минобороны.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее источник в экстренных службах региона заявил, что военнослужащий погиб в результате взрывов на артиллерийском складе в Красноярском крае.

Напомним, на складе боеприпасов под Красноярском произошло возгорание, после чего начались взрывы. Сообщалось о четырех пострадавших. Также назывались предварительные причины инцидента.