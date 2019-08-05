В результате взрывов под Красноярском погиб человек

Один человек погиб в результате взрывов на артиллерийском складе в Красноярском крае, заявил источник в экстренных службах региона.

«Погиб один человек, это военнослужащий», – сказал собеседник ТАСС.

На складе боеприпасов под Красноярском произошло возгорание, после чего начались взрывы. Сообщалось о четырех пострадавших. Также назывались предварительные причины инцидента.