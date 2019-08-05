Нефть подешевела на опасениях за мировую экономику и спрос на сырье

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром идут вниз более чем на 1% на фоне признаков эскалации торгового конфликта между США и Китаем, которые усилили опасения за рост мировой экономики и за спрос на сырье.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,16% – до 61,16 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 1,15% – до 55,02 доллара за баррель, передает РИА «Новости».