Трамп заявил о намерении 13% компаний покинуть Китай

Примерно 13% компаний планируют покинуть Китай в скором времени, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

Трамп сообщил, что видел эту информацию «на лентах новостей», передает РИА «Новости».

Он заявил, что «не удивлен», и полагает, что в итоге «цифра будет гораздо больше».

При этом он не стал уточнять, имеются в виду иностранные компании в целом или только компании США.

По мнению американского лидера, Пекин «не может соперничать с пошлинами» США.

Китай «девальвировал свою валюту и вливает деньги» в экономику, сказал Трамп.