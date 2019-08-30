Сотрудников дома престарелых под Орлом наказали из-за видео с инвалидом на полу

В Орловской области приняли меры в отношении сотрудников Болховского дома-интерната. Ранее там было снято видео, как пожилой пациент лежит на полу, а никто из персонала не помогает ему встать.

«Учитывая особую социальную значимость и тяжесть нарушения, три палатные санитарки интерната были уволены, а старшая медицинская сестра получила строгий выговор. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей выговор также объявлен директору Болховского дома-интерната», – сказано на сайте правительства Орловской области.

Там также отмечено, что фельдшеру и медсестрам поручено усилить контроль за работой младшего медперсонала.

В правительстве сообщили, что после данного инцидента департамент соцзащиты проведет проверку Болховского дома-интерната и других подобных учреждений.

Ранее в Сети появилось видео, снятое в доме престарелых под Орлом. На кадрах видно, как полуобнаженный мужчина лежит на полу, рядом проходят люди, но никто не помогает ему встать.