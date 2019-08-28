Инвалида бросили на полу в доме для престарелых под Орлом

Следователи в Орловской области начали проверку после публикации в Сети видео, на котором полуобнаженный мужчина лежит на полу, рядом проходят люди, но никто не помогает ему встать.

Видео было опубликовано в группе «Граждане Орла» во «ВКонтакте». Там отмечается, что инцидент произошел в Болховском доме-интернате Орловской области.

После появления видеозаписи данным случаем заинтересовались в СК по Орловской области. Там начали доследственную проверку по факту «нарушения социальных прав мужчины-инвалида в одном из домов-интернатов для престарелых и инвалидов Орловской области».

Ранее сообщалось, что сыновья бросили парализованную мать во время наводнения в Амурской области.