Сыновья бросили парализованную мать во время наводнения в Амурской области

Жители села Угловое Мазановского района Амурской области во время наводнения оставили в доме свою парализованную мать, несмотря на заблаговременное предупреждение спасателей об эвакуации.

«Сыновья, дети бросили парализованную мать, а сами убежали на сопку. С сопки звонили в штаб и говорили: «Спасите мою мать», – рассказал врио заместителя начальника амурского управления МЧС Константин Рыбалко порталу Amur.info.

По его словам, село полностью затопило за 1,5-2 часа. Спасателям, чтобы спасти парализованную женщину, пришлось добираться к ней по грудь в воде. «Потом, когда вода уже начала подниматься, причём стремительно, спасатели прыгали туда в воду, вместо носилок использовали дверные полотна, привязывали эту женщину ремнями, погружали на лодку и пешком её сопровождали. Практически 200-300 метров шли по грудь в воде, чтобы спасти эту женщину», – рассказал Рыбалко.

Он добавил, что многие жители села оставили своих слабовидящих или больных родственников в затопленном селе, а сами эвакуировались. «Все слабовидящие, инвалиды остались ночевать в школе. Родственники побросали их, сами эвакуировались, испугавшись большой воды. Спасатели всех вытаскивали, доставляли в школу. Там медицинское обслуживание, уход, питание. Утром, с рассветом, все были эвакуированы вертолётом в лечебные учреждения Благовещенска, Новокиевского Увала», – отметил замначальника регионального управления МЧС.

На данный момент в Приамурье восстанавливают дома и устраняют последствия масштабного наводнения.