Познер назвал самого талантливого российского журналиста

Телеведущий Владимир Познер назвал самого талантливого журналиста на российском телевидении. При этом Познер отметил, что зачастую расходится с ним во мнениях.

«Я чрезвычайно высоко ценю профессиональный уровень Леонида Геннадьевича Парфенова. Я думаю, что он, возможно, самый талантливый человек на российском телевидении, именно талантливый – он рожден для этого дела», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

Познер отметил, что часто расходится с Парфеновым в некоторых вопросах, в частности того, что он назвал «бантиками». «Я говорю, что он (Парфенов – прим. ВЗГЛЯД) очень увлекается «бантиками», а он говорит, что «бантики» совершенно необходимы, чтобы привлечь публику; а я ему говорю, что если все время показывать «бантики», то публика начнет думать, что «бантики»-то и есть самое главное», – пояснил телеведущий.

Журналист добавил, что вокруг этой темы у них с Парфеновым ведется «бесконечный спор».

Ранее Познер дал совет отцу 13-летней дочери, которая мечтает стать журналистом. По его словам, в наши дни быть журналистом в России «почти невозможно».