Вертолетный беспилотник VRT300 приступил к испытаниям

Беспилотник вертолетного класса VRT300 приступил к заводским летным испытаниям, сообщил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

«В области гражданского «беспилотья» наша дочерняя компания «ВР-технологии» ведет разработку гражданских беспилотных летательных аппаратов. Это VRT300. В третьем квартале приступили к этапу заводских летных испытаний», – передает РИА «Новости» слова Богинского на авиакосмическом салоне МАКС-2019.

Он добавил, что, в направлении создания беспилотников необходимо изменить систему управления на электрон-дистанционное и решить вопрос облегчения веса.

«Сейчас мы разрабатываем беспилотники массой до 300 килограммов, предназначенные для ведения ледовой разведки. Во время этих испытаний нам надо отработать систему управления, испытать допоборудование, это соосная камовская схема для широкого применения в городской среде с посадкой на морские и речные суда, для ледовой разведки», – рассказал Богинский.

Он напомнил также о подписанном в 2018 году соглашении со Сбербанком по использованию данного беспилотника для доставки грузов и денег.

«Этот проект движется. Найдены решения для обеспечения безопасности доставки денег. В частности, на случай форс-мажора при попытке несанкционированного вскрытия сейфа с деньгами они заливаются краской», – сказал Богинский.



«Вертолеты России» на данный момент создают БПЛА под названием VRT300. Это комплекс вертолетного типа, он разрабатывается в двух версиях: Arctic Supervision (с радаром бокового обзора для эксплуатации в Арктике) и Opticvision (с большей дальностью для задач мониторинга и дистанционного зондирования).

Эти беспилотники оснащаются бортовым радолокатором бокового обзора высокого разрешения, с помощью этих устройств аппарат сможет оценивать динамику ледовой обстановки. Машина сможет взять до 70 кг дополнительной нагрузки.

Напомним, в марте замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что армия России в скором времени может получить на вооружение беспилотные летательные аппараты вертолетного типа.