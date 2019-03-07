Российскую армию планируют оснастить вертолетными беспилотниками

Армия России в скором времени может получить на вооружение беспилотные летательные аппараты вертолетного типа, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

«Вертолеты России» ведут эту работу, в том числе и по заданию Министерства обороны. За этим большое будущее, в ближайшее время мы ожидаем поступления беспилотных аппаратов, в том числе вертолетного типа», – сообщил Криворучко, передает РИА «Новости».

Каких-либо деталей по поводу характеристик беспилотников замминистра не раскрыл.

Отмечается, что «Вертолеты России» на данный момент создают БПЛА под названием VRT300. Это комплекс вертолетного типа, он разрабатывается в двух версиях: Arctic Supervision (с радаром бокового обзора для эксплуатации в Арктике) и Opticvision (с большей дальностью для задач мониторинга и дистанционного зондирования).

Эти беспилотники оснащаются бортовым радолокатором бокового обзора высокого разрешения, с помощью этих устройств аппарат сможет оценивать динамику ледовой обстановки. Машина сможет взять до 70 кг дополнительной нагрузки.

Также Криворучко отметил, что Минобороны заключит контракт на 10 тяжелых военно-транспортных вертолетов Ми-26Т2В.

Грузоподъемность модернизированного МИ-26Т2В достигает 20 тонн, он оснащен современной авионикой, современным комплексом радиоэлектронного оборудования НПК90-2 и другими устройствами.

Ранее в Сети опубликовали фото первого российского беспилотника, способного летать в атмосфере и космосе на гиперзвуковых скоростях.