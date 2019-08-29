Врач в Башкирии умер за день до дачи показаний о смерти роженицы

В Нефтекамске вызванный на допрос врач-реаниматолог умер за день до дачи показаний по делу о гибели роженицы, заявил юрист профсоюза работников здравоохранения Виталий Манзюков.

По его словам, врач умер в июле, у него не выдержало сердце, передает РИА «Новости».

«Смерть произошла в конце июля, когда в больнице работал следователь по особо важным делам, медиков как подозреваемых допрашивали и изымали документы», – сказал юрист.

Манзюков отметил, что трагедия произошла в Нефтекамске, где расследуется дело о смерти роженицы.

По словам источников портала ufa1.ru, по делу о гибели роженицы анестезиолога должны были вызвать первый раз.

42-летняя беременная женщина поступила в больницу Нефтекамска в июне 2019 года с осложнениями. Роженица скончалась после неудачно проведенного кесарева сечения.