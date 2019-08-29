«Камов» разогнал боевой вертолет до 600 км/ч

Компания «Камов» (входит в «Вертолеты России») разработала технологию, позволяющую разогнать боевой вертолет до скорости 600 километров в час, заявил генеральный конструктор компании Сергей Михеев.

«Мне удалось найти решение, я его запатентовал, что боевой вертолет может лететь со скоростью более 600 км в час», – передает РИА «Новости» слова Михеева на авиакосмическом салоне МАКС-2019.

Он добавил, что Boeing и Sikorsky разрабатывают вертолет со скоростью полета 480-550 км/ч.

«Рано или поздно мы должны быть готовы (создать аналогичный вертолет)», – добавил Михеев.



Напомним, во вторник сообщалось, что концерн «Вертолеты России» представил на салоне «МАКС-2019» опытный образец новейшего многоцелевого вертолета Ка-62, который демонстрируется на статической экспозиции, а позднее примет участие в летной программе авиасалона.