Из-за массового отъезда туристов из Сочи на федеральной трассе образовалась пробка

Массовый отъезд туристов на автомобилях из Сочи спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе. Накануне по дороге, рассчитанной на 6 тыс. автомобилей, проехали более 46 тысяч.

«В конце августа перегруженность дороги А-147 на выезде из Сочи достигала отметки в 678,5%», – сообщили в ФКУ Упрдор «Черноморье», передает РИА «Новости».

Отмечается, что 27 августа туристы жаловались в соцсетях на огромную пробку на выезде из Центрального района Сочи в Лазаревский район. Многие полагали, что ее причиной стала авария, в ходе которой около поселка Дагомыс перевернулась фура с арбузами.

Однако дорожники сообщили, что причиной пробки стал массовый отъезд туристов с курорта.

Там также уточнили, что к вечеру вторника поток автомобилей из Сочи снизился, а ночью пробки уже не было. Кроме того, дорожники обратились к автомобилистам, планирующих время отъезда, учитывать перегруженность трассы А-147 в дневное время.

Ранее сообщалось, что число российских туристов, отдыхающих в Сочи в 2019 году, превысило количество россиян, выбравших для отдыха Турцию.