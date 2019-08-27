В Совфеде объяснили важность деанонимизации пользователей в Интернете

Вопрос деанонимизации пользователей Интернета поможет снизить уровень преступности в Сети, заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

«Для снижения уровня преступности в интернете необходимо прежде всего решить вопрос деанонимизации пользователей. Анонимность позволяет сегодня действовать безнаказанно. Только идентификация интернет-пользователей позволит решить данную проблему и повысить эффективность работы правоохранительных органов по раскрытию преступлений, совершаемых с использованием сети», – приводит РИА «Новости» слова сенатора.

По прогнозу специалистов, количество неправомерных действий в Сети будет только расти, отметил Клишас. При этом он выразил уверенность, что «идентификация пользователей в интернете позволит создать условия для пресечения противоправных деяний в сети и снизить их количество».

Сенатор также отметил, что необходимость деанонимизации пользователей в Интернете «представляется более актуальной, чем внесение дополнений (в законодательство) об идентификации сотрудников правоохранительных органов, личность которых может быть и так установлена».

Ранее сенатор, экс-омбудсмен Владимир Лукин внес в Госдуму проект закона об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников полиции и Росгвардии идентификационных номеров, если они несут службу в общественных местах.

В ответ парламентарии призвали в первую очередь обратить внимание на необходимость деанонимизации интернет-пользователей, а не правоохранителей.