Российских ученых в Перу пришлось спасать от индейцев

В Южной Америке на горе Уаскаран «враждебное индейское племя» едва не захватило в заложники международную группу исследователей, в составе которой находились трое российских ученых.

В Институте географии (ИГ*) РАН рассказали, что россияне работают в отделе гляциологии института. Экспедиция, несмотря на содействие официальных властей, столкнулась с негативной реакцией местного населения, отмечает «Интерфакс».

Племя потребовало немедленно прекратить работу и покинуть территорию. По мнению местных жителей, власти разрешили чужакам добывать полезные ископаемые из ледников горы Уаскаран.

Ученые пытались доказать, что они прибыли исключительно в научных целях, однако индейцы им не поверили. В целях безопасности полицейские эвакуировали всех ученых из базового лагеря при помощи вертолета. На следующий день индейцы заблокировали группу гидов и носильщиков, которые спускались с горы. Племя отпустило ученых только после вмешательства вооруженных сотрудников полиции.

Работы пришлось прекратить на две недели. Спустить с горы оборудование и материалы удалось только после переговоров со старейшинами племен.

Экспедиция организована Бердовским центром полярных исследований Университета Огайо (США) с участием Института географии РАН при поддержке Национального научного фонда США (NSF) с целью бурения льда на горе Уаскаран для изучения истории климата южного полушария Земли. Уточняется, что экспедиция завершилась успешно.

«В ходе экспедиции было получено два керна льда (168 м каждый) в седловине на высоте 6 тыс. м, а также два керна (68 м) на вершине (6 тыс. 768 м). Это самая высокая точка бурения льда в южном полушарии», – говорится в сообщении.

Ранее российские археологи обнаружили в Южной Америке следы культуры возрастом более 5,5 тыс. лет.