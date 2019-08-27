Вернувшегося в Киев министра времен Януковича задержали в аэропорту

Экс-министр здравоохранения Украины времен президента Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в страну, однако прямо в аэропорту «Жуляны» была задержана Нацполицией, сообщил источник.

Об этом сообщает «Интерфакс»

На Украине она подозревается в хищении государственных средств в особо крупных размерах.

Добавим, что Богатырева находилась под санкциями ЕС, но в марте 2016 года их с нее сняли.

В октябре 2014 года она была объявлена в розыск на Украине. Генпрокуратура утверждала, что Богатырева якобы незаконно завладела бюджетными средствами в сумме свыше 6 млн гривен.